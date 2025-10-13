PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nach Einbrüchen in Einfamilienhäusern im Ortsteil Itzum und auf der Marienburger Höhe bittet die Polizei um mögliche Zeugenhinweise.

Vorliegenden Informationen zufolge drang zumindest ein unbekannter Täter am Freitag, dem 10.10.2025, zwischen 14:00 Uhr und 20:45 Uhr in ein Haus im Raiffeisenweg ein und erbeutete hierbei Schmuck.

Zu einer weiteren Tat kam es zwischen Freitag, dem 10.10.2025, 13:30 Uhr, und Sonntag, dem 12.10.2025, 09:10 Uhr, in der Mozartstraße. Dabei soll dem oder den Tätern eine noch unbekannte Summe Bargeld in die Hände gefallen sein.

Mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten werden von den Ermittlern geprüft.

Wer Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden. Möglicherweise wurden die Tatorte im Vorfeld ausbaldowert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

