Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(har)In der Nacht vom 11.10.2025, 20:00 Uhr auf den 12.10.2025, 08:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dunser Straße in Eime. Auf Höhe der Hausnummer 78 wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer der linke Außenspiegel eines dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw in dem oben genannten Tatzeitraum beschädigt. Der Täter entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Marienhagen.

Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/93380 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell