Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Bantelner Gaststätte -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Am Samstag, den 11.10.2025, drangen bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen 00.30 Uhr und 11.00 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür in die Gaststätte am Bantelner Bahnhof ein. Hier wurde durch die Täter ein sog. "Sparschrank" sowie zusätzlich eine geringe Menge Bargeld (Wechselgeld) entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht angegeben werden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

