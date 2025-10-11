Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / BORNUM AM HARZ (erb). Am Samstagvormittag, dem 11. Oktober 2025, kam es in der Zeit zwischen 08:00 und 11:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Heerstraße im Bockenemer Ortsteil Bornum am Harz.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter mutmaßlich über eine angrenzende Scheune gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Im Inneren entwendeten sie Bargeld sowie elektronische Geräte. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bereits mehrere Spuren gesichert. Zur Aufklärung des Falls bittet das zuständige Kommissariat nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer etwa im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063 / 9010 bei der Polizeiwache zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell