POL-HI: Gefährlicher Eingriff i.d. Straßenverkehr/Nötigung-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Holle (fri): Am 10.10.2025 soll es gegen 16:00 Uhr auf der Bundesstraße 6 zwischen Holle OT Wendhausen in Fahrtrichtung Heersum nach einem vorangegangenen Verkehrsereignis zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr/Nötigung gekommen sein, indem ein bislang unbekannter PKW-Führer eine 52-jährige PKW-Führerin mehrfach bis zum Stillstand ausgebremst und anschließend gegen die PKW Tür der Geschädigten getreten habe, nachdem er sie zum Anhalten bewegt habe.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

