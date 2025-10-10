PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährlicher Eingriff i.d. Straßenverkehr/Nötigung-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Holle (fri): Am 10.10.2025 soll es gegen 16:00 Uhr auf der Bundesstraße 6 zwischen Holle OT Wendhausen in Fahrtrichtung Heersum nach einem vorangegangenen Verkehrsereignis zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr/Nötigung gekommen sein, indem ein bislang unbekannter PKW-Führer eine 52-jährige PKW-Führerin mehrfach bis zum Stillstand ausgebremst und anschließend gegen die PKW Tür der Geschädigten getreten habe, nachdem er sie zum Anhalten bewegt habe.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

  • 10.10.2025 – 13:17

    POL-HI: Polizeibeamter nimmt in seiner Freizeit Mann auf Supermarktparkplatz fest

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein Beamter der Hildesheimer Polizeiinspektion hat am Donnerstagnachmittag, 09.10.2025, in seiner Freizeit einen 45-jährigen Hildesheimer nach einer fußläufigen Verfolgung auf einem Supermarktparkplatz vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, mehrere Verkehrsstraftaten begangen zu haben. Nach vorliegenden ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 07:13

    POL-HI: Mehrere Farbschmierereien (Graffiti) - Zeugenaufruf -

    Hildesheim (ots) - Holle/ Sottrum (web) - Im Tatzeitraum vom 07.10.2025 - 09.10.2025 kam es in der Ortschaft Sottrum zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Mutmaßlich in der Nacht 07.10./08.10.2025 wurde eine Hauswand in der Straße "Hoher Weg" beschmiert. Hier wurde durch unbekannten Täter eine "81" aufgesprüht. Zu einer weiteren Farbschmiererei in der Straße "Langer Dooren" kam es verm. in der ...

    mehr
