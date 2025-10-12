Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ein technischer Defekt endet in einem Vollbrand eines PKW auf der Autobahn

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Seesen (fau) Am 12.10.2025, 02:35 Uhr, befuhr ein 44 - jähriger Mann aus Litauen mit seinem elf Jahre alten BMW die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel. Bereits im Baustellenbereich bemerkte er bei seinem PKW technische Probleme. Aus unerklärlichen Gründen begann der PKW an zu qualmen und verlor, wie sich im Nachgang herausstellte, Öl. Der 44 - Jährige konnte sich noch mit seinem PKW auf die Tank- und Rastanlage Harz West retten. Hier konnte er seinen PKW abseits des Tankstellengeländes abstellen. Beim Öffnen der Motorhaube stelle er bereits Feuer im Motorraum fest. Der 44 - Jährige alarmierte eigenständig die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Seesen löschte den Brand. Am Ende des Tages konnte der 44 - Jährige noch sein Hab und Gut aus dem Fahrzeug retten bevor dieser durch den Brand komplett zerstört wurde. Durch den Einsatz kam es lediglich auf der Tank- und Rastanlage zu minimalen Verkehrseinschränkungen.

