POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Hildesheim (ots)
BAB 7 / Holle (fau) Bereits am 11.10.2025, gegen 08:10 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim einen 34 - jährigen Fahrzeugführer auf dem Parkplatz Jägerturm (Gemeinde Holle) in Fahrtrichtung Hannover. Die zunächst allgemeine Verkehrskontrolle wandelte sich nach kurzer Überprüfung der vorliegenden Dokumente in eine Straftat. Der 34 - jährige Göttinger, der mit dem PKW seiner Frau unterwegs war, konnte keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Strafanzeige gefertigt.
