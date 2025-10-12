PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Holle (fau) Bereits am 11.10.2025, gegen 08:10 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim einen 34 - jährigen Fahrzeugführer auf dem Parkplatz Jägerturm (Gemeinde Holle) in Fahrtrichtung Hannover. Die zunächst allgemeine Verkehrskontrolle wandelte sich nach kurzer Überprüfung der vorliegenden Dokumente in eine Straftat. Der 34 - jährige Göttinger, der mit dem PKW seiner Frau unterwegs war, konnte keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Strafanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

