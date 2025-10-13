Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall zwischen Personenzug und einem mit zwei Insassen besetzten Pkw

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Detfurth:

Am 12.10.25, um etwa 17:10 kam es am unbeschrankten Bahnübergang in der Feldmark Detfurth, der Verlängerung der Straße Am Triftweg, zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Zug. Der Zug befuhr die Bahnstrecke von Bodenburg nach Hildesheim, als zur oben genannten Zeit eine 75 Jährige Frau mit ihrem Pkw und einem weiteren Insassen besetzt, die Gleise am unbeschrankten Bahnübergang von der Straße Am Triftweg kommend. überqueren wollte. Sie erkannte die Situation beim Befahren der Gleisfläche zu spät, sodass es trotz Einleitung der Notbremsung des Zuges zu einem Zusammenstoß am vorderen rechten Bereich des Pkw mit dem Zug gekommen ist. Durch den Anstoß wurde der Pkw in einen linksseitigen Graben geschleudert. Weder die zwei Personen im Pkw noch die 30 Mitfahrer im Zug sind durch den Aufprall verletzt worden. Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Feuerwehr Bad Salzdetfurth, Rettungsdienste sowie das Deutsche Bahn Notfallmanagement waren am Einsatzort eingesetzt. Der Zug konnte samt seiner Insassen nach ca. zweistündiger Unterbrechung durch Unfallaufnahme und Überprüfung der Fahrfähigkeit des Zuges, seine Fahrt zum Hildesheimer Hauptbahnhof fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell