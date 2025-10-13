PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall zwischen Personenzug und einem mit zwei Insassen besetzten Pkw

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Detfurth:

Am 12.10.25, um etwa 17:10 kam es am unbeschrankten Bahnübergang in der Feldmark Detfurth, der Verlängerung der Straße Am Triftweg, zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Zug. Der Zug befuhr die Bahnstrecke von Bodenburg nach Hildesheim, als zur oben genannten Zeit eine 75 Jährige Frau mit ihrem Pkw und einem weiteren Insassen besetzt, die Gleise am unbeschrankten Bahnübergang von der Straße Am Triftweg kommend. überqueren wollte. Sie erkannte die Situation beim Befahren der Gleisfläche zu spät, sodass es trotz Einleitung der Notbremsung des Zuges zu einem Zusammenstoß am vorderen rechten Bereich des Pkw mit dem Zug gekommen ist. Durch den Anstoß wurde der Pkw in einen linksseitigen Graben geschleudert. Weder die zwei Personen im Pkw noch die 30 Mitfahrer im Zug sind durch den Aufprall verletzt worden. Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Feuerwehr Bad Salzdetfurth, Rettungsdienste sowie das Deutsche Bahn Notfallmanagement waren am Einsatzort eingesetzt. Der Zug konnte samt seiner Insassen nach ca. zweistündiger Unterbrechung durch Unfallaufnahme und Überprüfung der Fahrfähigkeit des Zuges, seine Fahrt zum Hildesheimer Hauptbahnhof fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 22:56

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Eime - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - (har)In der Nacht vom 11.10.2025, 20:00 Uhr auf den 12.10.2025, 08:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dunser Straße in Eime. Auf Höhe der Hausnummer 78 wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer der linke Außenspiegel eines dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw in dem oben genannten Tatzeitraum beschädigt. Der Täter entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 13:49

    POL-HI: Einbruch in Bantelner Gaststätte -Zeugenaufruf-

    Hildesheim (ots) - (bru)Am Samstag, den 11.10.2025, drangen bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen 00.30 Uhr und 11.00 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür in die Gaststätte am Bantelner Bahnhof ein. Hier wurde durch die Täter ein sog. "Sparschrank" sowie zusätzlich eine geringe Menge Bargeld (Wechselgeld) entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht angegeben werden. Zeugen, die Hinweise ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 06:11

    POL-HI: Ein technischer Defekt endet in einem Vollbrand eines PKW auf der Autobahn

    Hildesheim (ots) - BAB 7 / Seesen (fau) Am 12.10.2025, 02:35 Uhr, befuhr ein 44 - jähriger Mann aus Litauen mit seinem elf Jahre alten BMW die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel. Bereits im Baustellenbereich bemerkte er bei seinem PKW technische Probleme. Aus unerklärlichen Gründen begann der PKW an zu qualmen und verlor, wie sich im Nachgang herausstellte, Öl. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren