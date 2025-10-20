Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Kriminelle "Handwerker" bestehlen Senioren

Bischofsheim (ots)

Unter dem Vorwand den Zählerstand der Wasseruhren ablesen zu müssen, verschafften sich zwei Kriminelle am Freitag (17.10.), gegen 13.00 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten eines Ehepaars in der Berliner Straße. Während die Unbekannten die Senioren ablenkten, entwendeten sie diverse Schmuckstücke. Die Unbekannten waren etwa 35 bis 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und trugen schwarze Kleidung sowie gelbe Warnwesten. Die Männer hatten nach Angaben der Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

