POL-PB: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei sucht Zeugen
Lichtenau-Holtheim (ots)
(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Sonntag, 09. November, 18.00 Uhr, und Montag, 10. November, 00.15 Uhr, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eggestraße in Lichtenau-Holtheim eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
