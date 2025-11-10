PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau-Holtheim (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Sonntag, 09. November, 18.00 Uhr, und Montag, 10. November, 00.15 Uhr, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eggestraße in Lichtenau-Holtheim eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 09:39

    POL-PB: Autofahrerin verletzt sich bei Alleinunfall schwer

    Delbrück-Anreppen (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall auf der B64 zwischen Delbrück und Paderborn hat sich am frühen Sonntagmorgen, 09. November, eine Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Die 33-jährige Frau war gegen 03.45 Uhr mit einem Audi TT Coupé in Richtung Paderborn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn, überfuhr eine Bankette und prallte ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 08:29

    POL-PB: Frontal gegen Baum, zwei junge Männer schwerverletzt

    33106 Paderborn-Sande (ots) - (mn) Ein folgenschwerer Alleinunfall wurde der Polizei in den frühen Stunden am Samstagmorgen dem 08.11.2025 gemeldet. Hier war der Fahrer eines Pkw ca. um 03:50 Uhr auf der Klausheider Straße von Hövelhof in Richtung Sande unterwegs. Etwa 2km vor der Ortschaft Sande lenkte der Fahrer den Pkw Nissan aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn. Hier kollidierte das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren