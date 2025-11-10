Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Die Polizei sucht Zeugen

Delbrück-Boke (ots)

(ivdh) Unbekannte brachen im Zeitraum von Freitag, 07. November, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 09. November 14.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der August-von-Haxthausen-Straße in Delbrück-Boke ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang in das Wohnhaus. Sie durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

