Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Hütte abgebrannt

Gernsbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag meldete ein Zeuge gegen 01:15 Uhr einen Feuerschein im Bereich der Deponie, welche parallel zur L645 liegt. Da durch Feuerwehrkräfte festgestellt wurde, dass eine sich dort befindliche Hütte in Vollbrand stand, waren 34 Kräfte mit 13 Fahrzeugen vor Ort und konnten den Brand löschen. Aufgrund einer Einsturzgefahr des Bauwerks mussten die Seitenwände durch die Einsatzkräfte entfernt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

