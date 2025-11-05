PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - In Gewahrsam genommen

Kehl (ots)

Am Dienstagmittag fiel ein Mann gleich zweimal negativ in der Innenstadt auf, bevor er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen 12:30 Uhr soll er auf der Hauptstraße Passanten belästigt haben und um sich gespuckt haben. Infolge dessen wurde dem 58-jährigen Störer ein Platzverweis für die Örtlichkeit ausgesprochen. Circa zwei Stunden später erhielt die Polizei erneut den Anruf einer Zeugin, welche die identische Situation schilderte. Auch nach dem wiederholten Eintreffen einer Streife des Polizeireviers Kehl ließ sich der Mann nicht beruhigen und verhielt sich aggressiv. Nach einer durchgeführten Haftfähigkeitsuntersuchung und richterlichen Anhörung, wurde der Störenfried in Gewahrsam genommen.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 10:50

    POL-OG: Lahr - Geldbeuteldiebstahl im Supermarkt

    Lahr (ots) - Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr soll es in einem Supermarkt in der Friedhofstraße zum Diebstahl eines Geldbeutels gekommen sein. Die bestohlene Seniorin hatte dabei ihren Ledergeldbeutel in einem Einkaufskorb im Einkaufswagen abgelegt. An der Kasse stellte sie dann fest, dass dieser samt darin befindlichem Bargeld und diverse Karten fehle. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung oder den Tätern geben können ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:38

    POL-OG: Baden-Baden, Bühl - Durch Love Scamming um Geld betrogen

    Baden-Baden, Bühl (ots) - Eine Seniorin aus dem Rebland zeigte am Dienstag einen 62-jährigen Mann an, der sich über vermeintliche Notlagen an ihr finanziell bereichert haben soll. Die beiden hatten sich zuvor über eine Dating-Website kennengelernt und sich nach dem Austausch ettlicher Nachrichten auch mehrfach getroffen. Nachdem sich der Mann so das Vertrauen der Frau erschlichen hatte, habe er über angebliche ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:14

    POL-OG: Kuppenheim - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

    Kuppenheim (ots) - Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr kam es an der Einmündung Wilhelmstraße/Friedrichstraße durch eine Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger VW-Fahrer befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Friedrichstraße und übersah - nach einem Stopp und offenbar zu frühem Anfahren - den aus südlicher Richtung kommenden 21-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren