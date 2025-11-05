Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - In Gewahrsam genommen

Kehl (ots)

Am Dienstagmittag fiel ein Mann gleich zweimal negativ in der Innenstadt auf, bevor er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen 12:30 Uhr soll er auf der Hauptstraße Passanten belästigt haben und um sich gespuckt haben. Infolge dessen wurde dem 58-jährigen Störer ein Platzverweis für die Örtlichkeit ausgesprochen. Circa zwei Stunden später erhielt die Polizei erneut den Anruf einer Zeugin, welche die identische Situation schilderte. Auch nach dem wiederholten Eintreffen einer Streife des Polizeireviers Kehl ließ sich der Mann nicht beruhigen und verhielt sich aggressiv. Nach einer durchgeführten Haftfähigkeitsuntersuchung und richterlichen Anhörung, wurde der Störenfried in Gewahrsam genommen.

/ti

