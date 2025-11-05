PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Geldbeuteldiebstahl im Supermarkt

Lahr (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr soll es in einem Supermarkt in der Friedhofstraße zum Diebstahl eines Geldbeutels gekommen sein. Die bestohlene Seniorin hatte dabei ihren Ledergeldbeutel in einem Einkaufskorb im Einkaufswagen abgelegt. An der Kasse stellte sie dann fest, dass dieser samt darin befindlichem Bargeld und diverse Karten fehle. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung oder den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

   -        Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt
   -        Tragen Sie ihre Hand- und Umhängetasche immer 
            verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie 
            sich unter den Arm
   -        Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, 
            einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete 
            Geldbörse
   -        Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer 
            in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung
            möglichst dicht am Körper
   -        Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, 
            Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie 
            möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im 
            Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der 
            Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen 
            und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

  • 05.11.2025 – 10:38

    POL-OG: Baden-Baden, Bühl - Durch Love Scamming um Geld betrogen

    Baden-Baden, Bühl (ots) - Eine Seniorin aus dem Rebland zeigte am Dienstag einen 62-jährigen Mann an, der sich über vermeintliche Notlagen an ihr finanziell bereichert haben soll. Die beiden hatten sich zuvor über eine Dating-Website kennengelernt und sich nach dem Austausch ettlicher Nachrichten auch mehrfach getroffen. Nachdem sich der Mann so das Vertrauen der Frau erschlichen hatte, habe er über angebliche ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:14

    POL-OG: Kuppenheim - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

    Kuppenheim (ots) - Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr kam es an der Einmündung Wilhelmstraße/Friedrichstraße durch eine Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger VW-Fahrer befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Friedrichstraße und übersah - nach einem Stopp und offenbar zu frühem Anfahren - den aus südlicher Richtung kommenden 21-jährigen ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 09:40

    POL-OG: Baden-Baden - Auslaufender Tank nach Verkehrsunfall

    Baden-Baden (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr kam es auf der Maximilianstraße, Kreuzung Eckerlestraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Tank einer Sattelzugmaschine beschädigt wurde und der Kraftstoff auf die Straße austrat. Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Eckerlestraße nach links in die Maximilianstraße ab und übersah hierbei offenbar einen 59-jährigen LKW-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß ...

    mehr
