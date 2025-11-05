Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Geldbeuteldiebstahl im Supermarkt

Lahr (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr soll es in einem Supermarkt in der Friedhofstraße zum Diebstahl eines Geldbeutels gekommen sein. Die bestohlene Seniorin hatte dabei ihren Ledergeldbeutel in einem Einkaufskorb im Einkaufswagen abgelegt. An der Kasse stellte sie dann fest, dass dieser samt darin befindlichem Bargeld und diverse Karten fehle. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung oder den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt - Tragen Sie ihre Hand- und Umhängetasche immer verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich unter den Arm - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell