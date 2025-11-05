PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auslaufender Tank nach Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr kam es auf der Maximilianstraße, Kreuzung Eckerlestraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Tank einer Sattelzugmaschine beschädigt wurde und der Kraftstoff auf die Straße austrat. Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Eckerlestraße nach links in die Maximilianstraße ab und übersah hierbei offenbar einen 59-jährigen LKW-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Hierbei streifte der Unfallverursacher den LKW seitlich, unter anderem am Tank. Die Feuerwehr Baden-Baden kam vor Ort und konnte die Unfallstelle absichern, sowie den auslaufenden Kraftstoff abstreuen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. /lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 09:35

    POL-OG: Rastatt, Rauental - Kupferdiebstahl auf Baustelle

    Rastatt, Rauental (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf einer Baustelle in der Straße "Am Vogelsand" zu einem Diebstahl von mehreren Metern Kupferkabel. Die unbekannten Täter sollen hierbei die Kupferkabel aus einer Kabeltrommel gezogen und diese anschließend durchtrennt und verladen haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung, den Tätern oder einem ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 09:19

    POL-OG: Achern - Fahrt unter berauschenden Mitteln

    Achern (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 01.30 Uhr unterzogen Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch einen 30-jährigen Ford-Fahrer einer Verkehrskontrolle und stellten dabei fest, dass er offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Während der Kontrolle fielen der Streifenbesatzung Anzeichen auf einen vorangeganegen Betäubungsmittelkonsum auf, woraufhin sie einen freiwilligen ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 09:14

    POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Überfall im Parkhaus gesucht - NACHTRAGSMELDUNG

    Baden-Baden (ots) - Nach dem gestrigen schweren Raub in einem Parkhaus in der Lichtentaler Straße stellte sich der 16-jährige Tatverdächtige am Dienstagnachmittag selbstständig den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Der Beschuldigte zeigte sich dabei kooperativ und legte offen, wo das Diebesgut sowie die Tatmittel versteckt waren. Mit Ausnahme des sich in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren