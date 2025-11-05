Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auslaufender Tank nach Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr kam es auf der Maximilianstraße, Kreuzung Eckerlestraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Tank einer Sattelzugmaschine beschädigt wurde und der Kraftstoff auf die Straße austrat. Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Eckerlestraße nach links in die Maximilianstraße ab und übersah hierbei offenbar einen 59-jährigen LKW-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Hierbei streifte der Unfallverursacher den LKW seitlich, unter anderem am Tank. Die Feuerwehr Baden-Baden kam vor Ort und konnte die Unfallstelle absichern, sowie den auslaufenden Kraftstoff abstreuen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. /lo

