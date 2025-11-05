Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Überfall im Parkhaus gesucht - NACHTRAGSMELDUNG

Baden-Baden (ots)

Nach dem gestrigen schweren Raub in einem Parkhaus in der Lichtentaler Straße stellte sich der 16-jährige Tatverdächtige am Dienstagnachmittag selbstständig den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Der Beschuldigte zeigte sich dabei kooperativ und legte offen, wo das Diebesgut sowie die Tatmittel versteckt waren. Mit Ausnahme des sich in der gestohlenen Tasche befindlichen Bargelds, konnten somit sämtliche Gegenstände wieder aufgefunden werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes und dem Verbleib des Bargeldes werden durch die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt geführt.

Ursprungsmeldung vom Dienstag, 04.11.2025, 16:49 Uhr

Baden-Baden - Zeugen nach Überfall im Parkhaus gesucht

Am Dienstagmittag kam es in einem Parkhaus in der Lichtentaler Straße zu einem mutmaßlichen Überfall auf einen Rollstuhlfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein circa 175 Zentimeter großer Mann gegen 12:30 Uhr den Überfallenen mit einem Messer bedroht und in der Folge dessen dunkle Umhängetasche entrissen haben. In der Tasche sollen sich neben Bargeld auch Ausweisdokumente, Bankkarten und ein Handy befunden haben. Zeugenaussagen zufolge soll der Tatverdächtige während des Tatgeschehens sein Gesicht mit einem dunkelblauen Tuch maskiert haben. Er soll schwarze Schuhe, eine schwarze Hose mit roten Streifen an der Außenseite und eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen haben. Außerdem soll er schwarze Haare und einen dunklen Teint gehabt haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben wegen eines Raubes eingeleitet und bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

