Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Eine Autofahrt, viele Verstöße

Bühl (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Siemensstraße zu einer Fahrzeugkontrolle durch Beamte des Polizeireviers Bühl, welche zu einer langen Liste von Verstößen führte. Zu Beginn der Kontrolle stellte sich direkt heraus, dass der 36-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Ford-Lenker eigentlich, laut angebrachtem Kennzeichen, in einem Opel Corsa hätte sitzen sollen. Einen gültigen Versicherungsschutz hatte er jedoch für keines der beiden Modelle. Im Laufe der Kontrolle zeigte der Mittdreißiger mehrere Symptome für die Einnahme berauschender Mittel, welches durch einen folgenden Drogentest bestätigt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die Kennzeichen wurden ebenfalls in Verwahrung genommen und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Den Autofahrer erwarten nun gleich mehrere Anzeigen. /ti

