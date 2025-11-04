Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - E-Scooter Dieb gestellt

Lahr (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 4 Uhr wurde der vermutliche Täter eines E-Scooterdiebstahls durch einen Mitarbeiter des Klinikums festgehalten und der Polizei übergeben. Der 22-Jährie verständigte die Polizei, nachdem das Fahrzeug zuvor auf dem Rasen des Klinikums festgestellt wurde. Eine Überprüfung ergab, dass der E-Scooter bereits seit einigen Monaten als entwendet ausgeschrieben war. Das Fahrzeug wurde daraufhin zur Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt. Kurz darauf soll sich ein 48-jähriger Mann an der Pforte des Klinikums gemeldet und nach seinem E-Scooter gefragt haben. Da dem Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt bekannt war, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war, informierte dieser umgehend die Polizei. Der mutmaßliche Dieb habe dies offenbar bemerkt und sei anschließend geflüchtet. Der Mitarbeiter soll daraufhin die Verfolgung aufgenommen und den Tatverdächtigen nach kurzer Zeit stellen und bis zum Eintreffen der Streife festhalten können. Der vermeintliche Langfinger wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachverhaltsklärung auf das Polizeirevier verbracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt. /lo

