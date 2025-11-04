PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Jugendliche Helfer bei Brandstiftung

Baden-Baden (ots)

Am Montagabend gegen 21.00 Uhr meldete ein Anrufer, dass es am Leopoldsplatz lichterloh brennen würde. Durch bislang unbekannte Täter sollen Kartonagen der aktuell stattfindenden Altpapiersammlung angezündet worden sein. Die Flammen waren beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten bereits gelöscht worden und es kam zu keinem nennenswerten Sachschaden. Es befanden sich außerdem zwei Jugendliche vor Ort, die umherliegenden Kartonagen vom angrenzenden Gebäude entfernten um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Im Rahmen der Streife wurde nach möglichen Tätern gefahndet, jedoch ohne Erfolg. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung oder den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden. /lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

  04.11.2025

    POL-OG: Gengenbach - Brand

    Gengenbach (ots) - Nach einem Brand am Montagabend in einem Gebäude im Wolfsweg haben die Beamten des Polizeipostens Gengenbach die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es aus bislang unklarer Ursache gegen 19 Uhr zum Brand einer Sauna gekommen sein. Diese wurde hierbei komplett zerstört, wodurch ein geschätzter Schaden von rund 50.000 Euro entstanden ist. Personen wurden offenbar nicht verletzt. Wie es zu dem Vorfall kam ist nun Gegenstand der ...

    mehr
  04.11.2025

    POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall

    Baden-Baden (ots) - Am Montagabend kam es gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Europastraße Kreuzung Lange Straße. Ein Taxifahrer soll auf der linken Spur der Europastraße unterwegs gewesen sein, als er im Augenwinkel eine ihm winkende Person sah. Daraufhin soll der 66-Jährige angeblich ohne zu schauen den Fahrstreifen nach rechts gewechselt haben. Hierbei kollidierte er, auf Höhe des Ebertplatzes, mit einem ...

    mehr
  04.11.2025

    POL-OG: Baden-Baden - Fahrzeugbrand

    Baden-Baden (ots) - Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr kam es auf der L97a auf Höhe des Sportgeländes Pädagogium zum Vollbrand eines Mercedes und der damit einhergehenden Vollsperrung der Straße. Die 37-jährige Lenkerin fuhr mit drei weiteren Insassen in Richtung Baden-Baden, als es während der Fahrt angefangen haben soll im Motorraum stark zu rauchen. Der Qualm sei hierbei auch ins Fahrzeuginnere gezogen. Im weiteren ...

    mehr
