Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Jugendliche Helfer bei Brandstiftung

Baden-Baden (ots)

Am Montagabend gegen 21.00 Uhr meldete ein Anrufer, dass es am Leopoldsplatz lichterloh brennen würde. Durch bislang unbekannte Täter sollen Kartonagen der aktuell stattfindenden Altpapiersammlung angezündet worden sein. Die Flammen waren beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten bereits gelöscht worden und es kam zu keinem nennenswerten Sachschaden. Es befanden sich außerdem zwei Jugendliche vor Ort, die umherliegenden Kartonagen vom angrenzenden Gebäude entfernten um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Im Rahmen der Streife wurde nach möglichen Tätern gefahndet, jedoch ohne Erfolg. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung oder den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden. /lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell