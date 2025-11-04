Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrzeugbrand

Baden-Baden (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr kam es auf der L97a auf Höhe des Sportgeländes Pädagogium zum Vollbrand eines Mercedes und der damit einhergehenden Vollsperrung der Straße. Die 37-jährige Lenkerin fuhr mit drei weiteren Insassen in Richtung Baden-Baden, als es während der Fahrt angefangen haben soll im Motorraum stark zu rauchen. Der Qualm sei hierbei auch ins Fahrzeuginnere gezogen. Im weiteren Verlauf kam es zum Vollbrand des PKW. Die Fahrzeugführerin konnte das Fahrzeug rechtzeitig am Fahrbahnrand abstellen und sich mit den weiteren Insassen auf einen höher gelegenen Waldweg begeben, sodass niemand verletzt wurde. Aufgrund der Spurenlage und den Aussagen der Verkehrsteilnehmer wird von einem technischen Defekt im Bereich des Motorblocks ausgegangen. Um den Brand zu löschen waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden vor Ort. /lo

