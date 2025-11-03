Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Mit Pfefferspray besprüht, Zeugen gesucht

Achern, Oberachern (ots)

Am Mittwochabend soll ein 53-jähriger Mann in der Benz-Meisel-Straße von einem Jungen aus dem Nichts mit Pfefferspray attackiert worden sein. Laut Schilderung des Angegriffenen soll es sich um einen etwa 12-jährigen Junge mit schwarzen Haaren gehandelt haben, der auf einem E-Scooter unterwegs gewesen sein soll. Der Junge habe eine Brille getragen und sei komplett schwarz bekleidet gewesen. Der nun Gesuchte soll im Vorfeld zuerst einen älteren Mann angepöbelt haben, bevor er auf den Mittfünfziger zugelaufen sei und diesem scheinbar ohne Grund mit Pfefferspray besprüht habe. Im Anschluss sei er mit seinem E-Scooter in Richtung Kirche geflohen. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer: 07841 7066-0 zu melden. Die Ermittler hoffen insbesondere auf die Hinweise eines ebenfalls noch unbekannten Jugendlichen, der den Vorfall beobachtet und gegenüber dem 53-Jährigen geäußert haben soll, dass er den Angreifer kennen würde.

/ti

