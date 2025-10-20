Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Trunkenheit im Verkehr

Rutsweiler an der Lauter (Kreis Kusel) (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr kontrollierten Beamte ein Fahrzeug zwischen Kreimbach-Kaulbach und Rutsweiler. Bei dem 71-jährigen Fahrzeugführer konnte im Laufe der Kontrolle Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt ist untersagt worden. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.|pilek

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell