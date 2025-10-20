PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Trunkenheit im Verkehr

Rutsweiler an der Lauter (Kreis Kusel) (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr kontrollierten Beamte ein Fahrzeug zwischen Kreimbach-Kaulbach und Rutsweiler. Bei dem 71-jährigen Fahrzeugführer konnte im Laufe der Kontrolle Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt ist untersagt worden. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.|pilek

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 12:07

    POL-PILEK: Grabschmuck gestohlen- Wer kann Hinweise geben?

    Nußbach (ots) - Mehrere Gegenstände aus Kupfer und Bronze wurden im September von zwei Gräbern auf dem Friedhof in Nußbach entwendet. Die bislang unbekannten Täter begaben sich vermutlich zur Nachtzeit auf das etwas außerhalb der Ortschaft gelegene Gelände des Friedhofes, entwendeten mehrere Gegenstände und beschädigten eine Grabplatte durch Lackschmierereien. Wenn sie etwas Verdächtiges wahrgenommen haben ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 11:31

    POL-PILEK: Unfallfahrer flüchtig

    Odenbach (Kreis Kusel) (ots) - Am späten Samstagabend beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer eine Sitzbank. Nach Unfallrekonstruktion befuhr der Fahrer eines silberfarbenen Personenkraftwagens der Marke Citroen die Kreisstraße 51 von Odenbach in Fahrtrichtung Becherbach. Unmittelbar nach Ortsausgang Odenbach, im Bereich einer Linkskurve, kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Holzbank. Diese wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren