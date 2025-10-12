PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Grabschmuck gestohlen- Wer kann Hinweise geben?

Nußbach (ots)

Mehrere Gegenstände aus Kupfer und Bronze wurden im September von zwei Gräbern auf dem Friedhof in Nußbach entwendet.

Die bislang unbekannten Täter begaben sich vermutlich zur Nachtzeit auf das etwas außerhalb der Ortschaft gelegene Gelände des Friedhofes, entwendeten mehrere Gegenstände und beschädigten eine Grabplatte durch Lackschmierereien.

Wenn sie etwas Verdächtiges wahrgenommen haben melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631-36914599 bei der Polizei Lauterecken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

