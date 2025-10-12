PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PILEK: Unfallfahrer flüchtig

Odenbach (Kreis Kusel) (ots)

Am späten Samstagabend beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer eine Sitzbank. Nach Unfallrekonstruktion befuhr der Fahrer eines silberfarbenen Personenkraftwagens der Marke Citroen die Kreisstraße 51 von Odenbach in Fahrtrichtung Becherbach. Unmittelbar nach Ortsausgang Odenbach, im Bereich einer Linkskurve, kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Holzbank. Diese wurde vollständig zerstört. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum unbekannten Fahrzeugführer laufen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum betreffenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631-369-14599 zu melden.|pilek

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

