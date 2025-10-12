Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Unfallfahrer flüchtig

Odenbach (Kreis Kusel) (ots)

Am späten Samstagabend beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer eine Sitzbank. Nach Unfallrekonstruktion befuhr der Fahrer eines silberfarbenen Personenkraftwagens der Marke Citroen die Kreisstraße 51 von Odenbach in Fahrtrichtung Becherbach. Unmittelbar nach Ortsausgang Odenbach, im Bereich einer Linkskurve, kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Holzbank. Diese wurde vollständig zerstört. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum unbekannten Fahrzeugführer laufen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum betreffenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631-369-14599 zu melden.|pilek

