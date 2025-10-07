PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Sicherheit in der dunklen Jahreszeit - Polizei kündigt Verkehrskontrollen an

POL-PILEK: Sicherheit in der dunklen Jahreszeit - Polizei kündigt Verkehrskontrollen an
  • Bild-Infos
  • Download

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit rückt die Verkehrssicherheit erneut in den Fokus der Polizeiarbeit. Angesichts der zunehmend kürzeren Tage und längeren Nächte sensibilisiert die Polizei alle Verkehrsteilnehmer für das Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Eine funktionierende Beleuchtung ist entscheidend, um selbst gut sehen zu können und von anderen rechtzeitig wahrgenommen zu werden. Defekte oder falsch eingestellte Scheinwerfer können das Risiko von Unfällen erheblich erhöhen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf den kostenlosen Licht-Test der Deutschen Verkehrswacht und des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe hin. In teilnehmenden Kfz-Werkstätten werden Beleuchtungseinrichtungen überprüft und gegebenenfalls korrekt eingestellt. Auf Wunsch kontrollieren die Werkstätten zudem weitere sicherheitsrelevante Fahrzeugteile wie Reifen und Scheibenwischer.

Ebenfalls wird auf die Einhaltung der situativen Winterreifenpflicht geachtet. Fahrzeuge, die bei Glätte, Schnee oder Reif mit Sommerreifen unterwegs sind, stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Verstöße werden konsequent geahndet und können Bußgelder, Punkte im Fahreignungsregister sowie haftungsrechtliche Konsequenzen im Falle eines Unfalls nach sich ziehen.

Auch Fußgänger und Radfahrer sind in den dunklen Monaten besonders gefährdet. Reflektierende Kleidung oder Accessoires erhöhen die Sichtbarkeit erheblich und tragen maßgeblich zur eigenen Sicherheit bei. Die Polizei appelliert daher an alle nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer, auf ausreichende Beleuchtung und reflektierende Elemente zu achten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sicherheit von Kindern auf dem Schulweg. Bereits in der Vergangenheit wurden gezielte Schulwegkontrollen durchgeführt, die auch künftig fortgesetzt werden. Dabei steht das Verhalten von Fahrzeugführern im Umfeld von Schulen, das richtige Verhalten an Fußgängerüberwegen sowie das sichere Ein- und Aussteigen von Kindern an sogenannten "Elterntaxis" im Vordergrund. Eltern werden gebeten, ihre Kinder auf die veränderten Lichtverhältnisse hinzuweisen, mit ihnen sichere Schulwege zu besprechen und auf reflektierende Kleidung oder Schultaschen zu achten.

Die Polizei ruft alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, sich den jahreszeitlichen Bedingungen anzupassen. Regelmäßige technische Fahrzeugüberprüfungen, eine angepasste Fahrweise sowie Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme sind entscheidend, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.

Die Polizeiinspektion Lauterecken wird in den kommenden Wochen verstärkt Verkehrskontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge zu überprüfen. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 07:29

    POL-PILEK: Fahrzeug beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

    Lauterecken (ots) - Mehrere Kratzer und Dellen musste ein 61-jähriger Mann an seinem gelben VW Bus feststellen. Das Fahrzeug stand am Montagnachmittag gegen 17:25 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Saarbrücker Straße. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass eine bislang unbekannte Person mit einem Einkaufswagen gegen das abgestellte Fahrzeug gestoßen ist. Wenn sie etwas verdächtiges ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 07:48

    POL-PILEK: Umgestürzter Baum verursacht Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Sankt Julian (ots) - Ein umstürzender Baum verursacht am Freitagabend auf der Bundesstraße 420 bei Sankt Julian einen Verkehrsunfall mit verletzter Person. Ein 27-jähriger PKW-Fahrer befuhr demnach gegen 20:40 Uhr die Bundesstraße 420 zwischen Sankt Julian und Glanbrücken, als ein Baum auf die Fahrbahn stürzte und den PKW am Dach erfasste. Hierdurch erlitt der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren