Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Umgestürzter Baum verursacht Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sankt Julian (ots)

Ein umstürzender Baum verursacht am Freitagabend auf der Bundesstraße 420 bei Sankt Julian einen Verkehrsunfall mit verletzter Person. Ein 27-jähriger PKW-Fahrer befuhr demnach gegen 20:40 Uhr die Bundesstraße 420 zwischen Sankt Julian und Glanbrücken, als ein Baum auf die Fahrbahn stürzte und den PKW am Dach erfasste. Hierdurch erlitt der PKW-Fahrer durch umhergeschleuderte Glassplitter glücklicherweise nur leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Ein in diesem Moment entgegenkommender PKW kam ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und kollidierte mit dem Baumstumpf. Der Fahrer des zweiten Fahrzeuges blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren. Nach der Unfallaufnahme musste das Gehölz durch den Landesbetrieb Mobilität von der Fahrbahn geräumt werden.|pilek

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell