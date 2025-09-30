Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Fahrzeug beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Lauterecken (ots)

Mehrere Kratzer und Dellen musste ein 61-jähriger Mann an seinem gelben VW Bus feststellen. Das Fahrzeug stand am Montagnachmittag gegen 17:25 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Saarbrücker Straße. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass eine bislang unbekannte Person mit einem Einkaufswagen gegen das abgestellte Fahrzeug gestoßen ist. Wenn sie etwas verdächtiges wahrgenommen haben melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631-36914599 bei der Polizei Lauterecken.|pilek

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell