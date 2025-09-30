PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Fahrzeug beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Lauterecken (ots)

Mehrere Kratzer und Dellen musste ein 61-jähriger Mann an seinem gelben VW Bus feststellen. Das Fahrzeug stand am Montagnachmittag gegen 17:25 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Saarbrücker Straße. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass eine bislang unbekannte Person mit einem Einkaufswagen gegen das abgestellte Fahrzeug gestoßen ist. Wenn sie etwas verdächtiges wahrgenommen haben melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631-36914599 bei der Polizei Lauterecken.|pilek

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Lauterecken

Telefon: 0631/369-14599
PILauterecken@Polizei.RLP.de
www.polizei.rlp.de/pi.lauterecken

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren