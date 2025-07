Freiwillige Feuerwehr Mechernich

FW Mechernich: Löschzug 4 trainiert auf dem Übungsgelände in Düren-Stockheim

Mechernich (ots)

Am vergangenen Samstag, den 26. Juli 2025, absolvierte der Löschzug 4 der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Mechernich einen intensiven Trainingstag auf dem Übungsgelände des Instituts der Feuerwehr (IdF) in Düren bei bestem Wetter.

Auf dem Gelände eines ehemaligen Baumarktes betreibt das Institut der Feuerwehr NRW (Hauptstandort in Münster) in Düren-Stockheim ein Freigelände mit aus Containern aufgebauten Übungshäusern, weiteren Übungsmöglichkeiten auf dem Gelände und eine Übungshalle.

Die insgesamt 32 Teilnehmenden der Einheiten Eiserfey, Harzheim, Lorbach, Vussem und Weyer nutzten die Gelegenheit, unter realitätsnahen Bedingungen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu vertiefen. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Zusammenarbeit und der Kommunikation sowie Koordination zwischen den einzelnen Einheiten des Löschzugs.

Jede Einheit für sich ist als Team untereinander eingespielt und mit dem am eigenen Standort zur Verfügung stehenden Fuhrpark vertraut. Bei einer Alarmierung des gesamten Löschzuges 4, welcher mit seinen insgesamt fünf Einheiten der größte Löschzug im Stadtgebiet ist und die meisten Einsatzkräfte beheimatet, haben Kommunikation und Koordination einen herausgehobenen Stellenwert für die Führungskräfte an der Einsatzstelle.

Die Übungslagen umfassten schwerpunktmäßig die Brandbekämpfung und Menschenrettung aus Gebäuden, eine der anspruchsvollsten und vom Kräfteansatz aufwändigsten, mitunter zeitkritischsten Aufgaben der Feuerwehr. Aber auch die technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen wurde geübt.

"Das Gelände des IdF bietet uns hervorragende Möglichkeiten, um unter nahezu realen Bedingungen zu üben", sagte Zugführer Achim Nießen. "Solche Übungstage sind für uns enorm wichtig, um im Ernstfall sicher und effektiv handeln zu können."

Zu jedem Szenario wurde eine Übungsnachbesprechung mit allen Beteiligten, sowie anschließend im Kreise der Führungskräfte durchgeführt. Hierbei konnten Stärken hervorgehoben und Verbesserungspotenziale identifiziert werden - ein wesentlicher Bestandteil des Ausbildungsprozesses und der Zusammenarbeit auf Zugebene.

Am Ende des gut acht Stunden umfassenden Übungstages waren sich im Rahmen des Abschlussfeedbacks alle Beteiligten des Übungstages einig - eine Zugübung auf diesem Niveau mit den Übungsmöglichkeiten in Düren soll definitiv wiederholt und bestenfalls im jährlichen Übungskalender etabliert werden. Abgekämpft und erschöpft, aber mehr als zufrieden, wurde am späten Nachmittag in den sieben mitgeführten Fahrzeugen die Heimreise angetreten.

