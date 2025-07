Freiwillige Feuerwehr Mechernich

FW Mechernich: Jahreshauptversammlung 2025 des Löschzugs Kommern - Engagement, Einsatz und Ehrungen im Mittelpunkt

Der Löschzug Kommern blickte im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 28. Mai 2025 auf ein ereignisreiches Jahr zurück: Löschzugführer Ralf Eichen sowie dessen Stellvertreter André Leisten und Marco Heimbach bilanzierten eine nahezu unveränderte Einsatzbelastung bei einer weiterhin sehr guten Personalausstattung.

Bilanz eines aktiven Jahres

Im Jahr 2024 absolvierte der Löschzug Kommern exakt einhundert Einsätze, darunter 38 Brandeinsätze, 15 Gefahrstoff- und ABC-Einsätze sowie 35 technische Hilfeleistungen. Hinzu kamen zahlreiche Brandsicherheitswachen, Unwetterlagen und Sonderlagen. Insgesamt leisteten die Feuerwehrangehörigen über 5.100 Stunden Dienst an den Bürgerinnen und Bürgern, darunter über rund 2.800 Einsatzstunden und mehr als 1.000 Stunden an Lehrgängen.

Auch personell zeigt sich die Einheit gut aufgestellt: Bei den 69 aktiven Mitgliedern, darunter neun Frauen, ist der Anteil der unter 40-Jährigen besonders hoch. Das Durchschnittsalter beträgt gerade einmal 39,4 Jahre. Besonders erfreulich: Die von Jugendwart Frank Rademacher und weiteren Feuerwehrleuten geleitete Jugendfeuerwehr zählt 19 Mitglieder, darunter vier Mädchen.

Der Löschzug unterstützt zudem überörtliche Einheiten wie den Wasserförderzug NRW, den ABC-Zug des Kreises Euskirchen sowie die IuK- und Koordinierungsgruppe der Stadt Mechernich. Die Beteiligung an Veranstaltungen wie dem Rosenmontagszug belegt zudem die gelebte Kameradschaft innerhalb der Einheit.

Feuerwehrhaus und Technik auf dem neuesten Stand

Ein bedeutsamer Meilenstein des Vorjahres war die Grundsteinlegung des neuen Feuerwehrgerätehauses unterhalb des Sportplatzes. Seit der Flutkatastrophe 2021 ist das bestehende Gebäude "In der Eule" nur noch bedingt nutzbar. Die Einsatzkräfte müssen sich in Containern umziehen; theoretische Ausbildungsabende in der beschädigten Fahrzeughalle stattfinden. Erwartet werden in diesem und im kommenden Jahr Ersatzbeschaffungen des Einsatzleitwagens und eines Tanklöschfahrzeugs.

Zahlreiche Beförderungen ausgesprochen

Ein Höhepunkt der Versammlung waren die zahlreichen Beförderungen, mit denen das Engagement der Mitglieder gewürdigt wurden. Befördert wurden zum Feuerwehrmann (FM) Stefan Alder, Benedikt Grell B, David Langstein und Julian Salmon; zur Oberfeuerwehrfrau Lara Rollesbroich. Zu Unterbrandmeistern wurden Marcus Beyard, Jana und Milena Kaczmarek sowie Florian Wiesen ernannt. Zu Brandmeistern wurden Christiane Blum, Jannik Felser und Daniel Vus; zu Hauptbrandmeistern Christopher Bayer, Patrick Nosbers und Frank Radermacher befördert. Brandoberinspektoren wurden Alfred Elkes und Marco Heimbach.

Ehrung langjähriger Mitglieder und Entlassung aus dem Einsatzdienst

Für ihren langjährigen und treuen Dienst wurden ebenfalls Feuerwehrleute geehrt:

Für 35 Jahre Mitgliedschaft erhielten das Feuerwehr-Ehrenkreuz des Landes Nordrhein-Westfalen in Gold Mike Brehm, Helmut Brose und Christoph Wiesen. Das Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft nahmen Christiane Blum, Mario Mitscher, Marc Tiefensee, Daniel Vus und Roland Conraths entgegen.

Nach17 Jahren im Einsatzdienst konnte Hauptfeuerwehrmann Rolf Bayer in die Ehrenabteilung entlassen werden.

Zugführer Ralf Eichen dankte allen Einsatzkräften für deren unermüdliches Engagement. Die Feuerwehr Kommern blicke mit Stolz auf das Erreichte und sei für die kommenden Herausforderungen bestens gerüstet.

