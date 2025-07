Freiwillige Feuerwehr Mechernich

FW Mechernich: Große Übung der IuK-Kreiseinheit mit Beteiligung des ELW Kommern

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mechernich (ots)

Mit einem neuen Übungsformat trainierte die IuK-Kreiseinheit (IuK steht für Information und Kommunikation) am Samstag, den 12. Juli 2025 am Kreisbrandschutzzentrum des Kreises Euskirchen in Schleiden die Zusammenarbeit mit einer örtlichen Einsatzleitung und deren Führungsmitteln. Daran beteiligten sich auch Einsatzkräfte des Löschzugs Kommern.

Ziel der Übung war es, das Aufwachsen einer sogenannten Führungsstruktur mit mehreren Einsatzabschnitten und die Überführung von Einsatzleitung und Lagedarstellung in einen Großraumeinsatzleitwagen zu simulieren.

Dazu hatte der stellv. Kreisbrandmeister Wolfgang Fuchs ein anspruchsvolles Szenario ausgearbeitet: Eine instabile Wetterlage mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen hatte die Ortslage Gemünd getroffen, wo es laut Meldungen zu massiven Sturmschäden und einem mutmaßlichen Tornado kam. In der Innenstadt wurden Dächer abgedeckt, Teileinstürze von Gebäuden mit Verschütteten waren zu verzeichnen.

Für die beteiligten Einsatzkräfte gab es also jede Menge zu tun. Allen voran simulierte die Besatzung des ELW 1 aus der Gemeinde Blankenheim die örtliche Einsatzleitung der Stadt Schleiden im Schadengebiet. Dem Drehbuch folgend, forderte Einsatzleiter und stellv. Kreisbrandmeister Johannes Gebertz zur Lagebewältigung zahlreiche Kräfte aus dem gesamten Kreisgebiet an. Dazu zählten auch Komponenten der IuK-Kreiseinheit sowie Mitglieder des operativ-taktischen Führungsstabs des Kreises Euskirchen.

Ein Führungstrupp des THW-Ortsverbandes Schleiden unter der Leitung von Björn Groß richtete einen Bereitstellungsraum ein und registrierte die fiktiv eintreffenden Fahrzeuge und deren Besatzungen. Unterdessen stellte der ELW 2 aus Kall unter der Regie von Katharina Klinkenberg die Einsatzbereitschaft her.

Nachdem die Führungsgruppe ihre Arbeit aufgenommen hatte, wurden Einsatzabschnitte zur Lagebewältigung gebildet. Einen davon übernahm die Besatzung des Einsatzleitwagens des Löschzugs Kommern unter der Leitung von Christopherus Wiesen, der von Jörg Ernst, Leon Heske und Dirk Küsters unterstützt wurde. Nach einem Zeitsprung im Drehbuch wurde angenommen, dass die Einsatzbewältigung erfolgreich war, sodass das Augenmerk nun auf der Rückabwicklung in eine durch einen ELW 1 betriebene Führungsstruktur lag - ein Prozess, der im Rahmen eines zielgerichteten Trainings ebenfalls erstmals durchlaufen wurde.

Für alle Beteiligten war die Übung eine wertvolle Erfahrung, so die Bilanz der nachfolgenden Aussprache. Erkenntnisse aus der Übung sollen in die künftige Optimierung der Führungsunterstützung einfließen. In jedem Fall hat sich das Übungsformat bewährt und soll in den kommenden Jahren mit wechselnden Beteiligten wiederholt werden, so Fuchs.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Mechernich, übermittelt durch news aktuell