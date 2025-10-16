PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw

POL-PILEK: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw
  • Bild-Infos
  • Download

Odenbach (Kreis Kusel) (ots)

Die Fehleinschätzung einer 22-jährigen Autofahrerin führte am frühen Mittwochmorgen zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Zwei Personen wurden hierbei verletzt.

Die 22-Jährige war mit ihrem weißen Opel Astra auf der B420 von Odenbach nach Meisenheim unterwegs. In Höhe des Dämmerhof setzte diese trotz Überholverbot zum Überholen eines vorrausfahrenden Lastkraftwagen an. Hierbei übersah die 22-jährige Autofahrerin laut dem jetzigen Stand der Ermittlungen den entgegenkommende Ford Fiesta.

Beide Fahrzeuge stießen mit der Front zusammen und wurden in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrerinnen verletzten sich durch den Aufprall derart, dass diese durch einen Rettungsdienst betreut werden mussten. Die Verletzten wurden im Anschluss in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Die Unfallstelle für circa zwei Stunde gesperrt. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 12:07

    POL-PILEK: Grabschmuck gestohlen- Wer kann Hinweise geben?

    Nußbach (ots) - Mehrere Gegenstände aus Kupfer und Bronze wurden im September von zwei Gräbern auf dem Friedhof in Nußbach entwendet. Die bislang unbekannten Täter begaben sich vermutlich zur Nachtzeit auf das etwas außerhalb der Ortschaft gelegene Gelände des Friedhofes, entwendeten mehrere Gegenstände und beschädigten eine Grabplatte durch Lackschmierereien. Wenn sie etwas Verdächtiges wahrgenommen haben ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 11:31

    POL-PILEK: Unfallfahrer flüchtig

    Odenbach (Kreis Kusel) (ots) - Am späten Samstagabend beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer eine Sitzbank. Nach Unfallrekonstruktion befuhr der Fahrer eines silberfarbenen Personenkraftwagens der Marke Citroen die Kreisstraße 51 von Odenbach in Fahrtrichtung Becherbach. Unmittelbar nach Ortsausgang Odenbach, im Bereich einer Linkskurve, kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Holzbank. Diese wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren