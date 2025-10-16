Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw

Bild-Infos

Download

Odenbach (Kreis Kusel) (ots)

Die Fehleinschätzung einer 22-jährigen Autofahrerin führte am frühen Mittwochmorgen zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Zwei Personen wurden hierbei verletzt.

Die 22-Jährige war mit ihrem weißen Opel Astra auf der B420 von Odenbach nach Meisenheim unterwegs. In Höhe des Dämmerhof setzte diese trotz Überholverbot zum Überholen eines vorrausfahrenden Lastkraftwagen an. Hierbei übersah die 22-jährige Autofahrerin laut dem jetzigen Stand der Ermittlungen den entgegenkommende Ford Fiesta.

Beide Fahrzeuge stießen mit der Front zusammen und wurden in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrerinnen verletzten sich durch den Aufprall derart, dass diese durch einen Rettungsdienst betreut werden mussten. Die Verletzten wurden im Anschluss in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Die Unfallstelle für circa zwei Stunde gesperrt. |fla

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell