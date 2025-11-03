PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Kehl/Zierolshofen - Unerlaubte Müllablagerung, Zeugen gesucht

Kehl/Zierolshofen (ots)

Am Donnerstag (30.10.2025) wurden durch einen Spaziergänger Eternitplatten und Kunststoffreste im Waldgebiet zwischen dem Heuweg und dem Schlossweg entdeckt, welche unerlaubt abgelegt wurden. Ob die Tat von einer einzelnen oder von mehrerer Personen begangen wurden und in welchem Zeitraum der Abfall illegal entsorgt wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Unrat könnte aus einem Garagen- oder Gebäudeabriss stammen. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung, zu verdächtigen Personen oder zu möglicherweise hierzu benutzten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07844 91149-0 beim Polizeiposten Rheinau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

