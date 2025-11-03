Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Psychischer Ausnahmezustand

Sasbach (ots)

Mehrere Streifenbesatzungen waren am frühen Sonntagmorgen notwendig, um einen Hausbewohner zu überwältigen, der in einem offenbaren psychischen Ausnahmezustand Familienangehörige angriff. Gegen 5:50 Uhr wurde die Polizei informiert, nachdem der Mann mit einem Pfefferspray im Haus seine Angehörigen angegriffen haben soll. Als der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete dieser massiven Widerstand. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert. Ein Bewohner musste durch den Rettungsdienst ambulant versorgt werden.

/rs

