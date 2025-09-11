Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei stoppt 79-jährigen Falschfahrer auf der Emscherallee

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0783

Am Mittwochabend (10. September) meldeten Zeugen einen Falschfahrer in einem schwarzen Mercedes auf der Emscherallee in Dortmund. Dabei kam es auch zur Gefährdung mehrerer anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei stoppte den 79-jährigen Fahrer des Mercedes auf der Varziner Straße in Dortmund-Huckarde.

Zeugen hatten den Falschfahrer gegen 18:30 Uhr auf der Emscherallee gemeldet, als er aus Richtung Dortmund-Huckarde kommend auf der Richtungsfahrbahn nach Dortmund-Mengede falsch fuhr. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen, älteren Mercedes mit Dortmunder Städtekennung handeln. Während der Falschfahrt gefährdete der Fahrer auch mehrere Verkehrsteilnehmer. Glücklicherweise kam es aber zu keinem Unfall und niemand wurde verletzt.

Die Polizei konnte den 79-jährigen Tatverdächtigen in Dortmund-Huckarde stellen. Es handelt sich um einen Dortmunder. Es ergaben sich keine Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Drogen. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher. Gegen den 79-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

