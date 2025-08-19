PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Verkehrsunfall mit drei LKW auf der BAB2

Helmstedt (ots)

19.08.2025, 11:12 Uhr. HE-Ost > HE-Zentrum, BAB2

Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Fahrtrichtung Hannover. Vor Ort kam es zu einem Auffahrunfall von drei LKW. Es waren keine Personen eingeklemmt. Eine Person wurde verletzt, über eine Rettungsplattform aus dem Fahrzeug begleitet und dem Rettungsdienst übergeben. Durch die Feuerwehr wurde des Weiteren die Einsatzstelle abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde die Absperrung zurückgenommen und die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben.

Weitere Informationen liegen nicht vor.

Ortsfeuerwehr Helmstedt, Barmke. Dauer: ca. 1 Stunde. Einsatzleiter: Niko Walther. Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Helmstedt
Alexander Weis
Telefon: +49 5351 3802162
E-Mail: info@feuerwehr-helmstedt.de
Internet: https://www.feuerwehr-helmstedt.de/
Facebook: https://facebook.com/ofwhe

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell

