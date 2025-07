Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: LKW Brand auf der A2

Helmstedt (ots)

22.07.2025, 08:26 Uhr. HE-Zentrum > HE-West, BAB2. Gemeldet wurde ein brennender LKW auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover. Bei Eintreffen des Einsatzleiters stand der LKW hinten rechts in Vollbrand. Der Kühlauflieger wurde durch den Fahrer bereits von der Zugmaschine getrennt. Es wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei und Feuerwehr abgesichert. Verletzt wurde niemand. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die Absperrung zurückgenommen und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Ortsfeuerwehr Helmstedt; Dauer: ca. 2 Stunden; Einsatzleiter: Sven Goldmann; Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell