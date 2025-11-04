PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Brand

Gengenbach (ots)

Nach einem Brand am Montagabend in einem Gebäude im Wolfsweg haben die Beamten des Polizeipostens Gengenbach die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es aus bislang unklarer Ursache gegen 19 Uhr zum Brand einer Sauna gekommen sein. Diese wurde hierbei komplett zerstört, wodurch ein geschätzter Schaden von rund 50.000 Euro entstanden ist. Personen wurden offenbar nicht verletzt. Wie es zu dem Vorfall kam ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

