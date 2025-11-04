POL-OG: Gengenbach - Brand

Baden-Baden (ots) - Am Montagabend kam es gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Europastraße Kreuzung Lange Straße. Ein Taxifahrer soll auf der linken Spur der Europastraße unterwegs gewesen sein, als er im Augenwinkel eine ihm winkende Person sah. Daraufhin soll der 66-Jährige angeblich ohne zu schauen den Fahrstreifen nach rechts gewechselt haben. Hierbei kollidierte er, auf Höhe des Ebertplatzes, mit einem ...

