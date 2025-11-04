PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach/Au - Diebstahl aus Auto

Weisenbach/Au (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 01 Uhr zu einem Diebstahl aus einem geparkten Auto in der Hangstraße. Eine Frau beobachtete, wie ein fremder Mann in ihr geparktes Auto stieg. Einer alarmierten Streifenwagenbesatzung aus Gaggenau fiel auf der Anfahrt eine Person auf, welche mit der Beschreibung des Verdächtigen übereinstimmt. Bei der anschließenden Kontrolle des 33-Jährigen, wurde viel Kleingeld bei ihm aufgefunden. Das Diebesgut entspricht dem Diebstahlschaden aus dem Pkw. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

