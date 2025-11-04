PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Montag zwischen 10.05 Uhr und 15.25 Uhr kam es in der Grünstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Im Bereich der Zufahrt zum Schwimmbad wurden zwei am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellte Pkw beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr auf den Skoda einer 38-Jährigen auf, wodurch ihr Fahrzeug auf den vor ihr stehenden Audi eines 35-Jährigen aufgeschoben wurde. Hierbei erlitten beide PKW einen Sachschaden, der auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt wird. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter oder die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen oder dessen PKW geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07803 9662-0 mit dem Polizeiposten Gengenbach in Verbindung zu setzen. /lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 10:19

    POL-OG: Weisenbach/Au - Diebstahl aus Auto

    Weisenbach/Au (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 01 Uhr zu einem Diebstahl aus einem geparkten Auto in der Hangstraße. Eine Frau beobachtete, wie ein fremder Mann in ihr geparktes Auto stieg. Einer alarmierten Streifenwagenbesatzung aus Gaggenau fiel auf der Anfahrt eine Person auf, welche mit der Beschreibung des Verdächtigen übereinstimmt. Bei der anschließenden Kontrolle des 33-Jährigen, ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:48

    POL-OG: Baden-Baden - Jugendliche Helfer bei Brandstiftung

    Baden-Baden (ots) - Am Montagabend gegen 21.00 Uhr meldete ein Anrufer, dass es am Leopoldsplatz lichterloh brennen würde. Durch bislang unbekannte Täter sollen Kartonagen der aktuell stattfindenden Altpapiersammlung angezündet worden sein. Die Flammen waren beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten bereits gelöscht worden und es kam zu keinem nennenswerten Sachschaden. Es befanden sich außerdem zwei ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:40

    POL-OG: Gengenbach - Brand

    Gengenbach (ots) - Nach einem Brand am Montagabend in einem Gebäude im Wolfsweg haben die Beamten des Polizeipostens Gengenbach die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es aus bislang unklarer Ursache gegen 19 Uhr zum Brand einer Sauna gekommen sein. Diese wurde hierbei komplett zerstört, wodurch ein geschätzter Schaden von rund 50.000 Euro entstanden ist. Personen wurden offenbar nicht verletzt. Wie es zu dem Vorfall kam ist nun Gegenstand der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren