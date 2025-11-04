Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Montag zwischen 10.05 Uhr und 15.25 Uhr kam es in der Grünstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Im Bereich der Zufahrt zum Schwimmbad wurden zwei am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellte Pkw beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr auf den Skoda einer 38-Jährigen auf, wodurch ihr Fahrzeug auf den vor ihr stehenden Audi eines 35-Jährigen aufgeschoben wurde. Hierbei erlitten beide PKW einen Sachschaden, der auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt wird. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter oder die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen oder dessen PKW geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07803 9662-0 mit dem Polizeiposten Gengenbach in Verbindung zu setzen. /lo

