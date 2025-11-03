PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ungewöhnliches Diebesgut Saug-/Wischroboter aus Vitusbad gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitag, 31. Oktober, ungewöhnliches Diebesgut gemacht.

Die Person stahl zwischen 8.15 und 8.30 Uhr aus dem Vitusbad an der Breitenbachstraße einen Saug-/Wischroboter inklusive Ladestation.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Sie bittet Badegäste, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:52

    POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 28-Jähriger leicht verletzt - Zeugen gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag, 2. November, ist es gegen 14.15 Uhr am Platz der Republik zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Ein 28-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Nach Angaben des 28-Jährigen habe er sein Auto, einen lilafarbenen Mazda 5, kurzzeitig an der Heinrich-Sturm-Straße geparkt. Als er zurückkehrte, sprach ihn ein ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 16:51

    POL-MG: Polizei stellt Wohnungseinbrecher auf frischer Tat - Duo in Untersuchungshaft

    Mönchengladbach (ots) - Nach einem Hinweis aufmerksamer Zeugen nahmen Polizisten am Freitagnachmittag, 31. Oktober, im Stadtteil Windberg zwei Einbrecher auf frischer Tat fest. Beide Tatverdächtige befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Meldung darüber, dass sich zwei verdächtige Männer in einem Garten eines Einfamilienhauses an der Stauffenbergstraße ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 12:11

    POL-MG: Halloweennacht | Polizei zieht positive Bilanz

    Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von gestern, 31. Oktober, auf heute kam es im Stadtgebiet zu insgesamt 43 Polizeieinsätzen, die einen Bezug zu Halloween aufwiesen. Die Nacht verlief weitgehend friedlich. Die Einsatzkräfte verzeichneten fünf Ingewahrsamnahmen und sprachen drei Platzverweise aus. Es wurden jeweils zwei Strafanzeigen aufgrund von Körperverletzungsdelikten und Taschendiebstählen gefertigt. Die ...

    mehr
