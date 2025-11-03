Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ungewöhnliches Diebesgut Saug-/Wischroboter aus Vitusbad gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitag, 31. Oktober, ungewöhnliches Diebesgut gemacht.

Die Person stahl zwischen 8.15 und 8.30 Uhr aus dem Vitusbad an der Breitenbachstraße einen Saug-/Wischroboter inklusive Ladestation.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Sie bittet Badegäste, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

