Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 28-Jähriger leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 2. November, ist es gegen 14.15 Uhr am Platz der Republik zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Ein 28-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Nach Angaben des 28-Jährigen habe er sein Auto, einen lilafarbenen Mazda 5, kurzzeitig an der Heinrich-Sturm-Straße geparkt. Als er zurückkehrte, sprach ihn ein Mann an, der beobachtet hatte, dass der Fahrer eines grauen Mercedes-Benz beim Einparken den Mazda touchiert habe.

Der 28-Jährige sprach den Fahrer daraufhin an. Dieser stritt einen Zusammenstoß ab und stieg in sein Auto. Durch Türaufhalten versuchte er den Mann erfolglos an der Weiterfahrt zu hindern. Dieser fuhr los und touchierte den 28-Jährigen am Bein, wodurch er leicht verletzt wurde.

Der Mercedes-Fahrer wird wie folgt beschrieben: Zwischen 50 und 60 Jahre alt, trug eine dunkle Schiebermütze und eine schwarze Jacke.

Die Polizei Mönchengladbach bittet noch unbekannte Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben sowie den flüchtigen Mercedesfahrer selbst, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

