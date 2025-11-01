Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Halloweennacht | Polizei zieht positive Bilanz

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von gestern, 31. Oktober, auf heute kam es im Stadtgebiet zu insgesamt 43 Polizeieinsätzen, die einen Bezug zu Halloween aufwiesen. Die Nacht verlief weitgehend friedlich.

Die Einsatzkräfte verzeichneten fünf Ingewahrsamnahmen und sprachen drei Platzverweise aus. Es wurden jeweils zwei Strafanzeigen aufgrund von Körperverletzungsdelikten und Taschendiebstählen gefertigt.

Die Polizei Mönchengladbach dankt allen Feiernden, die sich in der Nacht friedlich verhalten haben. (lh)

