POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 56-Jährigen aus Belgien

Mönchengladbach/ Viersen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 56-Jährigen. Der Mann verließ seine Wohnanschrift in Belgien am 21. Oktober und kehrte entgegen seiner Gewohnheiten nicht dorthin zurück. Der Pkw des Vermissten wurde mittlerweile in Kempen aufgefunden.

Der Vermisste hat schwarze, mittellange Haare, ist ca 1.70 Meter groß und schlank. Bekleidet ist er mit einer Jeans, einem dunkelblauen T-Shirt mit Querstreifen, einem dunkelblauen Pullover mit roten Akzenten und einer dunkelblauen Weste.

Ein aktuelles Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei NRW abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/184907

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02161 290 entgegengenommen. (lh)

