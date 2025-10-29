PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rutschgefahr und längere Bremswege: Zwei Unfälle mit E-Scooter und Roller

Mönchengladbach (ots)

In Bonnenbroich-Geneicken und Hardterbroich-Pesch ist es am Dienstag, 28. Oktober aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse zu zwei Unfällen gekommen.

Gegen 7.20 Uhr war ein 21-jähriger Rollerfahrer auf der Zoppenbroicher Straße in Richtung Liedbergerstraße unterwegs. Er fuhr hinter einer 54-jährigen Autofahrerin, als er nach bisherigem Ermittlungsstand plötzlich die Kontrolle über seinen Roller verlor und auf der Fahrbahn wegrutschte. Der 21-Jährige touchierte das Auto vor sich und wurde leicht verletzt.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr auf der Pescher Straße. Dort beabsichtigte ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer, von einem Fußgängerüberweg in die Pescher Straße einzubiegen, als eine 68-jährige Autofahrerin kreuzte. Trotz eingeleiteter Bremsung sei er mit dem Auto kollidiert und gestürzt. Er wurde dabei leicht verletzt.

Aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse rät die Polizei zu gemäßigtem Tempo auf Straßen und Radwegen sowie einer vorausschauenden Fahrweise. Nässe und Laub sorgen für Rutschgefahr und längere Bremswege und bergen so eine erhebliche Unfallgefahr - egal ob mit dem Rad, dem E-Scooter, dem Roller oder dem Auto. Hinzu kommt die früh einsetzende Dunkelheit am Abend. Funktionierende Scheinwerfer und die Nutzung aller erforderlichen Reflektoren sind daher unerlässlich, genauso wie gut sichtbare Kleidung. Je höher die Sichtbarkeit, desto eher können andere Verkehrsteilnehmer reagieren. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
