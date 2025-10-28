PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 23. Oktober, ist es gegen 14.10 Uhr im Kreuzungsbereich Am Nordpark/ Liverpooler Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen gekommen, bei dem ein Verkehrszeichen sowie beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Aussage der Beteiligten sei die 48-jährige Fahrerin eines weißen Opel Zafira von der Straße Am Nordpark nach links auf die Liverpooler Alle abgebogen, als die 58-jährige Fahrerin eines grauen Ford Puma über eine Ampel weiter geradeaus auf der Liverpooler Allee fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Autos, wodurch die 58-Jährige mit ihrem Wagen auf eine Verkehrsinsel und gegen das Verkehrszeichen geschoben wurde. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

Die Polizei Mönchengladbach bietet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

