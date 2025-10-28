Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: 36-jährige E-Scooterfahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 27. Oktober, kam es gegen 8.05 Uhr auf der Bettrather Straße/ Ecke Franziskanerstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 36-jährige E-Scooterfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach eigenen Angaben befuhr der 21-jährige Autofahrer die Franziskanerstraße hinter einem Linienbus in Richtung Bettrather Straße. Als der Busfahrer rechts auf die Bettrather Straße, bog der 21-Jährige nach links ab. Dann sei es plötzlich zum Zusammenstoß mit der 36-jährigen E-Scooterfahrerin gekommen, die aufgrund des Aufpralls schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagenteam brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell