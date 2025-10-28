PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: 36-jährige E-Scooterfahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 27. Oktober, kam es gegen 8.05 Uhr auf der Bettrather Straße/ Ecke Franziskanerstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 36-jährige E-Scooterfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach eigenen Angaben befuhr der 21-jährige Autofahrer die Franziskanerstraße hinter einem Linienbus in Richtung Bettrather Straße. Als der Busfahrer rechts auf die Bettrather Straße, bog der 21-Jährige nach links ab. Dann sei es plötzlich zum Zusammenstoß mit der 36-jährigen E-Scooterfahrerin gekommen, die aufgrund des Aufpralls schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagenteam brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 13:11

    POL-MG: Einbruch in Villa in Hockstein

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die am gestrigen Montag, 27. Oktober einen Einbruch in eine Villa am Wachtelweg in Hockstein beobachtet haben. Gegen 18.15 Uhr lösten Unbekannte die Alarmanlage des Hauses aus, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Nach jetzigem Ermittlungsstand verschafften sie sich über das Flachdach Zutritt zu den Wohnräumen. Die Tatverdächtigen durchfühlten alle ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:32

    POL-MG: Autodiebstahl in Windberg | Zeugen gesucht

    Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Freitag, 24. Oktober auf Samstag haben bislang Unbekannte ein Auto in Windberg entwendet. Ein 45-Jähriger hatte sein Firmenfahrzeug am Freitag gegen 19 Uhr auf der Königsberger Straße abgestellt. Als er am Samstagmorgen gegen 8 Uhr zu dem Auto, einem Mercedes Sprinter, zurückkehren wollte, war dieser nicht mehr aufzufinden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren