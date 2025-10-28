Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Villa in Hockstein

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die am gestrigen Montag, 27. Oktober einen Einbruch in eine Villa am Wachtelweg in Hockstein beobachtet haben.

Gegen 18.15 Uhr lösten Unbekannte die Alarmanlage des Hauses aus, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Nach jetzigem Ermittlungsstand verschafften sie sich über das Flachdach Zutritt zu den Wohnräumen. Die Tatverdächtigen durchfühlten alle Schränke und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Gegenstände im hohen sechsstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

