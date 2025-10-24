Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach einem LVR-Patienten

Mönchengladbach (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Mönchengladbach ist seit 24.10.25, 00.00 Uhr aus der LVR Klinik in der Heinrich-Pesch-Straße verschwunden.

Der Mann war wegen bestehender Eigen- und Fremdgefährdung untergebracht und nutzte eine begleitete Raucherpause zur Flucht.

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen erfolglos blieben, sucht die Polizei nun öffentlich nach ihm. Wer kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben?

Ein Bild und eine Beschreibung des Mannes finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/184293

Falls Sie ihn sehen, sprechen Sie ihn nicht an, sondern rufen Sie sofort die 110.

Sollte der Link nicht mehr funktionieren, wurde der Mann bereits gefunden.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell