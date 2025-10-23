Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche: Unfall mit E-Scooter auf Gehweg in Odenkirchen-Mitte

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall geben können, der sich bereits in der vergangenen Woche ereignet hat.

Am Dienstag, 14. Oktober, gegen 16.25 Uhr stieg ein 87-jähriger Fußgänger gerade mit seinem Rollator aus einem Bus an der Straße Zur Burgmühle in Odenkirchen-Mitte aus. In diesem Moment sollen Zeugenaussagen zufolge drei junge männliche Personen gemeinsam auf einem grünen E-Scooter auf dem Gehweg in falscher Fahrtrichtung an dem Bus vorbeigefahren und mit dem Mann zusammengestoßen sein. Der 87-Jährige sei daraufhin samt seinem Rollator zu Boden gestürzt und wurde dadurch leicht verletzt.

Der E-Scooter-Fahrer und seine Begleiter sollen nur kurz stehengeblieben sein, bevor sie sich mit dem E-Scooter in Richtung Wehrstraße vom Unfallort entfernt hätten. Zeugen riefen einen Rettungswagen, mit dem der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Nun werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

