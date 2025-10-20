Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung von Polizei und Staatanwaltschaft Mönchengladbach: Mordkommission eingerichtet

Viersen / Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend, 19.10.25, um 22.29 Uhr erhielt die Polizei Mönchengladbach über den Landrat Viersen Kenntnis von einem möglichen Tötungsdelikt und richtete eine Mordkommission ein.

Bereits Freitag kam die 56-Jährige Frau nicht zu einer Verabredung. Dies führte dazu, dass man sich Sorgen machte. Da sie auch im Laufe des Wochenendes nicht erreichbar gewesen ist, nicht auf Anrufe reagierte machte sich der Freund Sorgen und verständigte den Vermieter. Da Licht in der Wohnung brannte und auf Klingeln und Klopfen nicht reagiert wurde, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstüre der Verstorbenen in Viersen-Dülken.

Anhand der Spurenlage und Würdigung der Gesamtumstände geht die Polizei Mönchengladbach derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Ergebnis der Obduktion steht noch aus.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell